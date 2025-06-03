Зеленський призначив Ярослава Шанька очільником Херсонської МВА

Сьогодні, 3 червня, президент України Володимир Зеленський призначив на посаду голови Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.

Про це йдеться в розпорядженні №76/2025-pп, опублікованому на сайті Офісу президента.

"Призначити ШАНЬКА Ярослава Вікторовича начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області", – зазначено у документі.

Розпорядження президент підписав 3 червня.

Доповнення. У своєму телеграм-каналі Ярослав Шанько написав, що відсьогодні приступає до виконання обовʼязків начальника Херсонської міської військової адміністрації і невдовзі розповість про свої перші кроки на посаді.

"Пріоритет — захист людей і підтримка наших відважних військових", – зазначив посадовець.

У квітні цього року Зеленський своїм розпорядженням №44/2025-рп звільнив начальника Херсонської МВА.

Хто такий Ярослав Шанько