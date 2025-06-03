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Шмигаль обговорив з представниками французького бізнесу співробітництво та інвестиції у відбудову

Прем’єр-міністр України серед стимулів для французького бізнесу назвав податкові пільги, розвиток індустріальних парків та відшкодування коштів на підключення мереж. Україна зацікавлена у створенні спільних оборонних підприємств.

Шмигаль обговорив з представниками французького бізнесу співробітництво та інвестиції у відбудову
Денис Шмигаль і Лоран Сен-Мортен
Фото: урядовий портал

У Парижі відбулася зустріч прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з представниками французького бізнесу та міністром-делегатом у справах зовнішньої торгівлі та французьких громадян за кордоном Лораном Сен-Мартеном, передає урядовий портал. 

Сторони обговорили низку важливих питань, таких, зокрема, як економічне співробітництво, інвестиційна діяльність, євроінтеграція та відбудова України.

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«Високо цінуємо роль Франції у питанні відновлення та підтримки інфраструктури України. Близько 1,2 млрд євро державних гарантій надав уряд Франції для французьких інвестпроектів в Україні», – зазначив Денис Шмигаль та окремо подякував за Грантову угоду на 200 млн євро для відновлення критичної інфраструктури та ключових секторів економіки.

Прем’єр-міністр наголосив, що Україна продовжує демонструвати економічну стійкість та проєвропейський курс, попри виклики війни. 

«Наш уряд впроваджує реформи та інструменти, аби розвивати ділову активність та покращувати інвестиційний клімат», – зазначив він та окреслив гарантії та стимули для бізнесу, зокрема податкові пільги, розвиток індустріальних парків та відшкодування коштів на підключення мереж.

Шмигаль назвав перспективні сфери для інвестицій в Україну. Серед ключових напрямів  – енергетика, транспорт і логістика, будівництво, АПК, ІТ, машинобудування, видобуток і переробка критичних матеріалів. 

Прем’єр-міністр наголосив, що Україна зацікавлена у створенні спільних оборонних підприємств, що відкриє можливості для спільного виробництва інноваційних рішень у сфері безпеки.

«Переконаний, об’єднавши наші зусилля, ми закладемо міцний фундамент для модернізації української економіки, посилення енергетичної і продовольчої безпеки та забезпечення стабільного майбутнього», – наголосив прем’єр-міністр.

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