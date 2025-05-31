Макрон: Європа втратить довіру, якщо не припинить війну в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон у своєму виступі на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі заявив, що від вирішення ситуацій в Україні та Газі залежить довіра світу до Європи та США.

Як пише BBC, політик закликав азійські країни створити новий альянс із Європою, щоб не опинитися в ролі "випадкових жертв" потенційного конфлікту між Сполученими Штатами та Китаєм.

Макрон також назвав неприйнятним сценарій, за якого Росія "без обмежень та без протидії забере українську територію", бо подібне потім "може статися з Тайванем чи Філіппінами".

На думку французького лідера, в Україні на кону стоїть довіра до здатності Європи "відстоювати територіальну цілісність та суверенітет народів". "Якщо США та Європа не можуть швидко покласти край війні в Україні, то віра у їхню здатність долати кризи в регіоні буде на дуже низькому рівні", - попередив президент.