Упродовж травня РФ здійснила 888 хімічних атак проти ЗСУ на фронті

З лютого 2023 року зафіксовано 9167 випадків застосування небезпечних хімічних речовин росіянами.

Упродовж травня підрозділи РХБ розвідки Сил підтримки зафіксували 888 випадків застосування Росією боєприпасів, що містять небезпечні сполуки.

Про це повідомив начальник військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Командування Сил підтримки Збройних сил України полковник Євген Нагорний на брифінгу для представників воєнно-дипломатичного корпусу, акредитованих в Україні – Київської Асоціації Військових Аташе (КАВА).

Нагорний розповів військовим дипломатам про випадки застосування РФ хімічних засобів боротьби та про порушення Росією Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та її знищення.

За словами Нагорного, у ЗСУ сформовано декілька десятків спеціально підготовлених та тренованих груп радіаційної, хімічної, біологічної розвідки, які здійснюють фіксацію фактів застосування росіянами небезпечних хімічних речовин.

"Так, тільки протягом травня 2025 року групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зафіксовано та задокументовано 888 випадків застосування росіянами боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних сполук. Основним засобом доставки є скиди гранат К-51 та РГ-Во з БПЛА", — зазначив український військовий.

Всього за період з 15 лютого 2023 року по 29 травня 2025 року зафіксовано 9167 випадків застосування небезпечних хімічних речовин росіянами.

Заступник начальника управління військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗСУ Сергій Пахомов зазначив, що РФ застосовує спеціальні боєприпаси, зокрема, гранати К-51, РГ-Во та саморобні газові гранати, споряджені небезпечними хімічними речовинами, у поєднанні з конвенційними засобами ураження.

Варто зазначити, що в газових гранатах росіяни застосовують іританти сльозогінної дії (CS, CN), які застосовуються поліцією проти порушників на демонстраціях.

Формально речовини CS та CN не є хімічною зброєю та згідно Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та її знищення від 13 січня 1993 відноситься до "хімічних засобів боротьби із заворушеннями".

Українські військові наголошують, що російське командування чітко усвідомлює наслідки від застосування таких хімічних речовин, тому що РФ є членом Організації із заборони хімічної зброї.