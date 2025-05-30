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Російський дрон скинув вибухівку на цивільне авто у Херсонській області

Постраждав 42-річний чоловік.

Російський дрон скинув вибухівку на цивільне авто у Херсонській області
Фото: ДСНС

Російський безпілотник атакував цивільне авто у Комишанах Херсонської області. Унаслідок атаки постраждав 42-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Сьогодні близько 16:00 росіяни атакували з БпЛА цивільний автомобіль у Комишанах. Мінно-вибухову травму, а також уламкові поранення плеча та спини отримав чоловік, 42 років", — ідеться у повідомленні. 

Лікарі надають потерпілому необхідну допомогу.

  • Напередодні російські війська убили двох цивільних у Херсоні. Від ранку Херсонщина потерпає від артилерійських ударів РФ. Понад 10 загиблих і поранених. 
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