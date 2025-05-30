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Сили оборони знищили новітній російський реактивний безпілотник із ракетного комплексу, розробленого ГУР

Залишки ворожого безпілотника упали в Чорне море.

Сили оборони знищили новітній російський реактивний безпілотник із ракетного комплексу, розробленого ГУР
Фото: ГУР МО

Під час ворожої атаки на Одеську область 29 травня Сили оборони знищили новітній реактивний безпілотник РФ із зенітно-ракетного комплексу, який розробили фахівці Головного управління розвідки.

Про це повідомляють у ГУР МО.

"29 травня 2025 року для відбиття нічної ворожої атаки безпілотників на Одещину було успішно застосовано розроблений фахівцями ГУР МО України за підтримки іноземних партнерів мобільний зенітно-ракетний комплекс, оснащений ракетами Р-73", — ідеться у повідомленні.

Навчання операторів вказаної системи протиповітряної оброни провели співробітники української військової розвідки.

"Після виявлення російського дрона бійці Сил безпеки і оборони України завдали удару по цілі ― ворожий новітній реактивний безпілотник, ймовірно "Дань-М", знищено: він впав у Чорне море", ― додають в ГУР.

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