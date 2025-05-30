Після знищення складу шахедами Нова пошта заявила, що організує мобільне відділення на Одещині.

“В Ізмаїлі на Одещині внаслідок атаки ворога «шахедами» зруйновані депо і відділення Нової пошти. Ніхто з наших працівників не постраждав. Наразі пожежа повністю зупинена. Ми зв’язуємося з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації. І вже працюємо над встановленням мобільного відділення, аби жителі Ізмаїлу могли продовжувати отримувати та відправляти необхідні речі”, – повідомила компанія.