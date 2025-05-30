Росіяни обстріляли Херсонську громаду: двоє загиблих, семеро поранених

Через російські обстріли у Херсонській громаді загинули дві людини.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

«Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усі поранені госпіталізовані та отримали необхідну медичну допомогу», — утовнили в адміністрації.

Минулої доби під вогнем перебували Херсон, Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани та Інженерне.

Пошкоджені щонайменше сім приватних будинків, дві багатоповерхівки, автомобіль та будівлю банку.