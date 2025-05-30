Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Папа Римський Лев XIV відреагував на російські обстріли України
Папа Римський Лев XIV відреагував на російські обстріли України
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли Херсонську громаду: двоє загиблих, семеро поранених

Усі потерпілі госпіталізовані.

Росіяни обстріляли Херсонську громаду: двоє загиблих, семеро поранених
свічі

Через російські обстріли у Херсонській громаді загинули дві людини.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

«Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усі поранені госпіталізовані та отримали необхідну медичну допомогу», — утовнили в адміністрації.

Минулої доби під вогнем перебували Херсон, Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани та Інженерне.

Пошкоджені щонайменше сім приватних будинків, дві багатоповерхівки, автомобіль та будівлю банку.

﻿
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies