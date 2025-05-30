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Сирський: у травні дронами знищили понад 89 тисяч ворожих цілей

Головокм провівв нараду з питань застосування та розвитку безпілотних систем за участі командирів бойових підрозділів.

Сирський: у травні дронами знищили понад 89 тисяч ворожих цілей
Олександр Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ

За допомогою дронів цього місяця вдалося знищити майже 90 тисяч російських цілей.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після щомісячної наради з питань застосування та розвитку безпілотних систем за участі командирів бойових підрозділів.

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«Планомірна робота із масштабування підрозділів безпілотних систем дає реальні результати. У травні за допомогою дронів різних типів було уражено та знищено понад 89 тисяч ворожих цілей», — повідомив Сирський.

Під час наради заслухали доповідь розвідки щодо формування в російській армії військ безпілотних систем та надходження нових зразків БпЛА й наземних роботизованих комплексів.

«Ворог копіює досвід Сил оборони України та активно масштабує свої безпілотні підрозділи. Тому ми маємо зберігати темп розвитку і постійно нарощувати спроможності, щоб бути на крок попереду», — наголосив головнокомандувач.

За його словами, українські сили збільшують кількість екіпажів дронів, акцентуючи увагу на знищенні операторів ворожих БпЛА та пунктів управління.

Окремо на нараді обговорили розвиток наземних безпілотних комплексів. Вони виконують логістичні завдання, евакуацію поранених, мінування та бойові функції. За словами Сирського, у порівнянні з 2024 роком постачання таких систем у війська значно зросло.

  • Наприклад, напередодні стало відомо, що оператори Сил безпілотних систем, бійці 413-го батальйону "Рейд", виявили та з відстані близько 70 км і уразили станцію зі складу комплексу радіоелектронної боротьби російської армії РБ-301Б "Борисоглєбськ-2".
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