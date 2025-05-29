Оператори Сил безпілотних систем уразили російську станцію РЕБ "Борисоглєбськ-2"

Він вважається одним з ключових засобів РЕБ в арсеналі армії РФ.

Оператори Сил безпілотних систем, бійці 413-го батальйону "Рейд", виявили та з відстані близько 70 км і уразили станцію зі складу комплексу радіоелектронної боротьби російської армії РБ-301Б "Борисоглєбськ-2".

Про це повідомляє пресслужба СБС.

"Борисоглєбськ-2" – один із найсучасніших російських комплексів РЕБ, призначений для ведення радіорозвідки та придушення широкого спектру систем зв'язку, управління та навігації противника. Зокрема, комплекс активно використовують для боротьби з БПЛА. Він вважається одним з ключових засобів РЕБ в арсеналі армії РФ, що робить його пріоритетною ціллю.

"Зважаючи на технологічну складність "Борисоглєбська-2", втрата кожної такої станції є суттєвою для російської армії", - зазначили військові.