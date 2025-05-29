МАГАТЕ: Запорізька АЕС працює лише на одній лінії електропередач, ситуація вкрай нестабільна

Стан зовнішнього електропостачання на Запорізькій атомній електростанції залишається критичним: наразі об’єкт забезпечує лише одна лінія електропередач, тоді як до початку повномасштабної війни таких ліній було десять.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Ґроссі, йдеться на сайті Агентства.

За його словами, резервна лінія на 330 кВ залишається пошкодженою з 7 травня, і наразі немає інформації про терміни її відновлення. У результаті вся шестиреакторна станція залежить від єдиної працюючої лінії 750 кВ, яка забезпечує електроенергією системи ядерної безпеки та охолодження палива.

«Хоча станція не виробляє електроенергії вже близько трьох років, активні зони реакторів і відпрацьоване паливо все одно потребують постійного охолодження. Для цього необхідне безперебійне електроживлення насосів. Саме тому така вразлива ситуація з енергозабезпеченням викликає серйозне занепокоєння», — зазначив Ґроссі.

Глава МАГАТЕ планує наступного тижня відвідати Київ і Москву в межах регулярного діалогу з обома сторонами щодо гарантування ядерної безпеки під час війни.

Фахівці агентства, які постійно перебувають на майданчику ЗАЕС, минулого тижня перевіряли рівень охолоджувальної води у 12 розбризкувальних басейнах, а також два сховища свіжого ядерного палива. Порушень ядерної безпеки виявлено не було.

Разом з тим, за інформацією МАГАТЕ, майже щодня протягом останнього тижня поблизу ЗАЕС фіксувалася військова активність.