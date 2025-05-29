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Глава Мінцифри повідомив, що Україна вперше застосувала дрон-матку на базі ШІ

Дрон-матка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Вони здатні автономно знаходити й уражати цілі.

Глава Мінцифри повідомив, що Україна вперше застосувала дрон-матку на базі ШІ
Михайло Федоров
Фото: надано пресслужбою

Дрони на базі штучного інтелекту вже працюють на полі бою. Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне ШІ-рішення, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу, повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров. 

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Дрон-матка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Вони здатні автономно знаходити й уражати цілі: від ворожих літаків до ППО та об’єктів критичної інфраструктури.

Якщо відстань до 100 км — дрон повертається назад для повторного використання.

Вартість однієї місії — $10 000. Для порівняння: запуск ракети коштує у 300–500 разів більше.

І все це — без GPS. Система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність. Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль.

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