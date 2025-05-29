У Дніпрі затримали таксиста, який корегував ворожі удари по місту

Затримали агента, коли він знімав периметр військового об’єкта на камеру свого телефону.

Правоохоронці затримали у Дніпрі 38-річного таксиста, який корегував ракетно-дронові атака по місту.

Як повідомили у СБУ, він готував координати потенційних цілей для рашистів.

Щоб виявити потрібні об’єкти, агент об’їжджав місто та його околиці на власному авто під виглядом таксі.

Під час перевезення клієнтів він фіксував місця із найбільшим зосередженням авто та особового складу українських військ.Серед іншого, він намагався розвідати бойові позиції ППО, щоб рашисти могли обійти їх під час нових атак по місту.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він знімав периметр військового об’єкта на камеру свого телефону. Потім він планував направити агентурну інформацію куратору з фсб через анонімний чат у месенджері. Втім, не встиг цього зробити.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.