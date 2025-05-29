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Ексголові Вовчанського райсуду присудили 15 років в'язниці за державну зраду

Вона активно співпрацювати з ворогом та сприяла створенню так званого "суду" під контролем окупантів.

Ексголові Вовчанського райсуду присудили 15 років в'язниці за державну зраду
Ексголова Вовчанського райсуду
Фото: ДБР

Київський районний суд Полтави визнав винною у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі колишній очільниці Вовчанського районного суду Харківської області.

Як пише пресслужба ДБР, після початку тимчасової окупації Вовчанська посадовиця почала активно співпрацювати з ворогом та сприяла створенню так званого "суду" під контролем окупантів.

Вона закликала колег перейти на бік загарбників, складала штатний розпис "нової установи", погоджувала кандидатури з окупаційною адміністрацією, визначала оклади для майбутніх співробітників. 

Крім того, організувала збори працівників суду, де вимагала отримання російських паспортів та проходження курсів з російського законодавства.

Запустити роботу "суду" не вдалося. Після деокупації міста фігурантка втекла до РФ разом з представниками окупаційної влади.

Завдяки доказам, зібраним Державним бюро розслідувань, у січні 2024 року Другa дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя звільнила її з посади судді.

За вироком суду зрадницю засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

  • Вища рада правосуддя звільнила суддю Донецького окружного суду, що мала паспорт РФ.
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