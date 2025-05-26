На 4 роки ув'язнили заступника голови Федерації профспілок, який намагався дати $150 тих хабаря

За ці гроші він намагався вийти з-під варти.

До 4 років ув’язнення засуджено заступника голови Федерації профспілок, який за 150 тис доларів США намагався вийти з-під варти.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Зазначається, що Вищий антикорупційний суд визнав винними заступника голови Федерації профспілок України та його спільника у закінченому замаху на надання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 КК України).

Їм призначили покарання – по 4 роки позбавлення волі кожному з конфіскацією половини всього майна. Також застосовано спеціальну конфіскацію хабаря – 150 тисяч доларів США.

У суді довели, що заступник голови Федерації профспілок України, який є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, перебуваючи під вартою, вирішив підкупити колегію суддів Київського апеляційного суду, щоб вони змінили йому запобіжний захід на більш м’який. Для цього він через довірену особу намагався передати суддям 150 тис доларів США за скасування ними ухвали про продовження строку тримання під вартою та зміну йому запобіжного заходу на нічний домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Під час обшуку авто, у якому перевозились кошти, правоохоронці виявили та вилучили всю суму неправомірної вигоди – 150 тисяч доларів США.

Фото: Офіс генпрокурора