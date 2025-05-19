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10 років за ґратами присудили військовому, який продав майна армії на 4,5 млн грн

Також він має відшкодувати збитки. 

10 років за ґратами присудили військовому, який продав майна армії на 4,5 млн грн
10 років за ґратами присудили військовому, який продав майна ЗСУ на 4,5 млн грн
Фото: Офіс генпрокурора

На 10 років посадили до в'язниці військовослужбовця, який привласнив і продав майна армії на 4,5 млн гривень.

Про це пишуть пресслужби ДБР та Офісу генпрокурора

Також задоволено цивільний позов Сумської спецпрокуратури щодо відшкодування збитків.

У суді довели, що військовослужбовець однієї з військових частин, дислокованої на Сумщині, перебуваючи на посаді сержанта з матеріального забезпечення штурмової роти, мав доступ до військового обладнання, що зберігалося на складах. Наприкінці 2024 року він отримав прилади нічного бачення та бінокуляри для оснащення штурмової роти, однак замість передачі їх військовим вирішив майно продати.

Спочатку він запропонував чотири прилади знайомому. За них отримав 430 тис грн.

Загалом військовослужбовець спричинив державі матеріальні збитки у розмірі понад 4,5 млн грн. Під час досудового розслідування було відшкодовано понад 3 млн грн.

В ході судового розгляду обвинувачений свою вину визнав повністю.

  • На Закарпатті ДБР затримало військового за вимагання грошей з підлеглих за "вирішення" службових питань.
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