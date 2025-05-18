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Генштаб створив робочу групу для вивчення заяви командира 47 ОМБр Ширшина

У Генштабі пообіцяли прийняти після перевірки рішення. 

Генштаб створив робочу групу для вивчення заяви командира 47 ОМБр Ширшина
Фото: скрін відео

Генеральний штаб ЗСУ прокоментував публікацію командира 47 ОМБ Олександра Ширшина і створив робочу групу. 

"За розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах", – йдеться у повідомленні Генштабу. 

Також там додали, що окремо проаналізують накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління, "на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася".

За результатами перевірки приймуть відповідні рішення.

  • Раніше командир 1-го механізованого батальйону 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Магура" Олександр Ширшин у фейсбуці звинуватив командування в постановці невиправданих задач. Він зазначив, що написав "відповідний рапорт" і пообіцяв розповісти "деякі моменти" журналістам. 
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