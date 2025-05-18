Генштаб створив робочу групу для вивчення заяви командира 47 ОМБр Ширшина

Генеральний штаб ЗСУ прокоментував публікацію командира 47 ОМБ Олександра Ширшина і створив робочу групу.
"За розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах", – йдеться у повідомленні Генштабу.
Також там додали, що окремо проаналізують накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління, "на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася".
За результатами перевірки приймуть відповідні рішення.
- Раніше командир 1-го механізованого батальйону 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Магура" Олександр Ширшин у фейсбуці звинуватив командування в постановці невиправданих задач. Він зазначив, що написав "відповідний рапорт" і пообіцяв розповісти "деякі моменти" журналістам.