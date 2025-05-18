Рада Коорштабу завтра доповість Зеленському про рішення щодо обміну 1000 на 1000

Рада Координаційного штабу – це колегіальний орган, який об’єднує Міноборони, ГУР, СБУ, СЗР, МВС та Офіс Омбудсмана.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що завтра, у понеділок, 19 травня президента Володимира Зеленського поінформують про рішення Ради Координаційного штабу щодо обміну "1000 на 1000".

За словами міністра, буде доповідь зокрема про напрацьовані рішення за результатами засідання Ради Координаційного штабу. Засідання провели за дорученням Зеленського. Ключова тема – обмін у форматі 1000 на 1000.

"Працюємо над тим, щоб наші люди якомога скоріше були вдома. За результатами перемовин у Стамбулі вдалося досягти важливої домовленості: обмін 1000 на 1000. Це непростий і чутливий процес, який вимагає чіткої координації всіх державних структур", – розповів Рустем Умєров.

За його словами, саме тому Рада Координаційного штабу – колегіальний орган, який об’єднує всі ключові інституції: Міноборони, ГУР, СБУ, СЗР, МВС та Офіс Омбудсмана –зібралася, щоб узгодити спільний план дій і якнайшвидше реалізувати цю домовленість.

"Україна послідовно виступає за обмін «всіх на всіх». І ми рухаємось до цієї мети — крок за кроком. Щоб звільнити всіх наших військовополонених", – заявив очільник оборонного відомства і нагадав, що сьогодні, 18 травня, відзначається День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Він додав, що це ще один привід нагадати про наших політв’язнів у Криму.

"Це – сотні людей, які роками утримуються в російських тюрмах за свою позицію, за свою ідентичність, за те, що не підкорилися окупації. Їх катують, їм не дають права на справедливий суд, їхні родини – під постійним тиском. Наш обов’язок – звільнити кожного", – зазначив Умєров.