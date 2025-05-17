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Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ український безпілотник «Веспа-15»

Безпілотні літальні апарати «Веспа-15» здатні подолати відстані до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням.

Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ український безпілотник «Веспа-15»
Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва «Веспа-15». 

Як зазначає оборонне відомство, «веспа» з італійської перекладається як «оса». 

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Безпілотні літальні апарати «Веспа-15» здатні подолати відстані до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням. 

Дрони комплексу мають підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії. А вибухове «жало» української «Веспи» може вражати не лише живу силу ворога, але й бронетехніку, автомобілі, польові укриття тощо. 

Комплекс має модифікації дронів для виконання різних завдань вдень і вночі.
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