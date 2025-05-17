Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ український безпілотник «Веспа-15»

Безпілотні літальні апарати «Веспа-15» здатні подолати відстані до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва «Веспа-15».

Як зазначає оборонне відомство, «веспа» з італійської перекладається як «оса».

Безпілотні літальні апарати «Веспа-15» здатні подолати відстані до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням.

Дрони комплексу мають підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії. А вибухове «жало» української «Веспи» може вражати не лише живу силу ворога, але й бронетехніку, автомобілі, польові укриття тощо.

Комплекс має модифікації дронів для виконання різних завдань вдень і вночі.