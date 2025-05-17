Рубіо заявив, що передав Лаврову “потужний мирний план” і заклик Трампа “припинити цю війну”

Держсекретар США сказав у телефонній розмові з главою російського МЗС, що “смерті та руйнування мають припинитися”.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що передав главі російського МЗС Сергію Лаврову “потужний мирний план” від президента США, а також заклик Трампа “припинити цю війну”.

Про це Рубіо написав у соцмережі Х.

“У моїй сьогоднішній телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим я повторив послання президента Трампа: смерті та руйнування мають припинитися. США представили потужний мирний план, і ми вітаємо угоду про обмін військовополоненими, досягнуту в Стамбулі. Не втрачаймо цю величезну можливість. Час припинити цю війну настав”, – написав Рубіо.

Нагадаємо, нещодавно Трамп анонсував на понеділок дзвінок Путіну та Зеленському. Він сподівається на “припинення вогню”.