Унаслідок чергової атаки ворога по Купʼянську на Харківщині постраждали троє людей

Російські окупанти у неділю, 18 травня, скинули ФАБ-50 з УМПК на Куп'янськ Харківської області. Унаслідок авіаудару поранень зазнали троє цивільних.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, 18 травня близько 9:30 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору у м. Купʼянськ. Авіаційний боєприпас поцілив у дорогу біля будинку.

Унаслідок авіаудару 55-річний чоловік дістав вибухове поранення, ще дві жінки віком 75 та 55 років отримали гострий шок. У місті пошкоджено домоволодіння та господарчі приміщення.

Попередньо встановлено, що для удару ворог використав ФАБ-500 з УМПК.