За добу окупанти здійснили 100 обстрілів по Сумській області

Минулої доби російські війська здійснили 100 обстрілів по 36 населених пунктах Сумської області.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Протягом доби, з ранку 17 травня до ранку 18 травня 2025 року, російські війська здійснили 100 обстрілів по 36 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби, на щастя, загиблих і поранених немає", — ідеться у повідомленні.
Найбільше від російських обстрілів потерпали Сумський, Конотопський та Шосткинський райони.
Ворог здійснив близько 10 ударів керованими авіабомбами та 30 скидань ВОГ з БпЛА.
Пошкоджень та руйнувань об’єктів цивільної інфраструктури не зафіксовано.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 10 людей.
- У суботу, 17 травня, російська армія атакувала з безпілотника рейсовий автобус у Білопіллі на Сумщині. Унаслідок атаки загинули 9 людей, семеро людей у лікарні.