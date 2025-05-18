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За добу окупанти здійснили 100 обстрілів по Сумській області

Пошкоджень та руйнувань об’єктів цивільної інфраструктури не зафіксовано.

За добу окупанти здійснили 100 обстрілів по Сумській області
наслідки російського авіаудару по Білопільській громаді Сумщини 14 травня 2025 року
Фото: Сумська ОВА

Минулої доби російські війська здійснили 100 обстрілів по 36 населених пунктах Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом доби, з ранку 17 травня до ранку 18 травня 2025 року, російські війська здійснили 100 обстрілів по 36 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби, на щастя, загиблих і поранених немає", — ідеться у повідомленні. 

Найбільше від російських обстрілів потерпали Сумський, Конотопський та Шосткинський райони.

Ворог здійснив близько 10 ударів керованими авіабомбами та 30 скидань ВОГ з БпЛА.

Пошкоджень та руйнувань об’єктів цивільної інфраструктури не зафіксовано.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 10 людей.

  • У суботу, 17 травня, російська армія атакувала з безпілотника рейсовий автобус у Білопіллі на Сумщині. Унаслідок атаки загинули 9 людей, семеро людей у лікарні.
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