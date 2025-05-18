Не/про копалини. “Нова країна” розбиралася в угоді про створення спільного зі США інвестиційного фонду (репортаж)
Не/про копалини. “Нова країна” розбиралася в угоді про створення спільного зі США інвестиційного фонду (репортаж)
Трамп знову розкритикував Зеленського і заговорив про "втому Путіна від війни"
Трамп знову розкритикував Зеленського і заговорив про "втому Путіна від війни"
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Мер Києва зареєстрував арсенал зброї вартістю майже 2 млн гривень
Мер Києва зареєстрував арсенал зброї вартістю майже 2 млн гривень
Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини
Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Небезпечний тренд: як українські лікарі рятують підлітків після уражень струмом на даху потяга
Небезпечний тренд: як українські лікарі рятують підлітків після уражень струмом на даху потяга
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожої дронової атаки на Київщині загинула жінка, серед поранених дитина

Відомо про трьох поранених.

Унаслідок ворожої дронової атаки на Київщині загинула жінка, серед поранених дитина
наслідки атаки "шахедів" по Київщині
Фото: ДСНС України

У ніч на 18 травня РФ атакувала Київську обалсть ударними безпілотниками. В Обухівському районі загинула 28-річна жінка.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула 28-річна жінка", — ідеться у повідомленні. 

Також поранень зазнали 59-річний чоловік, 61-річна жінка і дитина 4 років. Їх госпіталізували. Стан постраждалих середньої тяжкості. 

Фото: ДСНС України

Також відомо про часткове руйнування приватного будинку. У багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджені вікна.

У Фастівському районі виникла пожежа на території комбікормового заводу.

"Більш детальна інформація згодом", — написав Калашник.

Фото: ДСНС України
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies