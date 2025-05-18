У ніч на 18 травня РФ атакувала Київську обалсть ударними безпілотниками. В Обухівському районі загинула 28-річна жінка.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула 28-річна жінка", — ідеться у повідомленні.

Також поранень зазнали 59-річний чоловік, 61-річна жінка і дитина 4 років. Їх госпіталізували. Стан постраждалих середньої тяжкості.

Фото: ДСНС України

Також відомо про часткове руйнування приватного будинку. У багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджені вікна.

У Фастівському районі виникла пожежа на території комбікормового заводу.

"Більш детальна інформація згодом", — написав Калашник.