На війні загинув латвійський доброволець Микита Таренов

Це вже третій латвійський доброволець, який загинув в Україні від початку великої війни.

В Україні загинув латвійський доброволець Микита Таренов, який мав позивний "Латвієць", передає Delfi.

З початку повномасштабного вторгнення Росії це вже третій латвійський доброволець, який втратив життя на українському фронті.

Інформацію про загибель Таренова підтвердило Латвійському телебаченню джерело, близьке до військовослужбовця.

Раніше повідомлялося, що минулого року в Україні загинув латвійський доброволець Едгарс Платоновс, що народився 1983 року. Він загинув 25 грудня минулого року під час бойових дій, виконуючи службові обов'язки у складі Іноземного легіону Збройних сил України.

Восени 2023 року внаслідок атаки російських дронів неподалік міста Лиман загинув ще один доброволець — колишній військовослужбовець латвійських Збройних сил Віталій Смирнов.