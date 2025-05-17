Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини
Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Небезпечний тренд: як українські лікарі рятують підлітків після уражень струмом на даху потяга
Небезпечний тренд: як українські лікарі рятують підлітків після уражень струмом на даху потяга
Законопроєкт Трампа про податки провалився в Конгресі
Законопроєкт Трампа про податки провалився в Конгресі
Мер Києва зареєстрував арсенал зброї вартістю майже 2 млн гривень
Мер Києва зареєстрував арсенал зброї вартістю майже 2 млн гривень
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Не/про копалини. “Нова країна” розбиралася в угоді про створення спільного зі США інвестиційного фонду (репортаж)
Не/про копалини. “Нова країна” розбиралася в угоді про створення спільного зі США інвестиційного фонду (репортаж)
Трамп знову розкритикував Зеленського і заговорив про "втому Путіна від війни"
Трамп знову розкритикував Зеленського і заговорив про "втому Путіна від війни"
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
ГоловнаСуспільствоВійна

На війні загинув латвійський доброволець Микита Таренов

Це вже третій латвійський доброволець, який загинув в Україні від початку великої війни.

На війні загинув латвійський доброволець Микита Таренов
Микита Таренов
Фото: Delfi / Privātais arhīvs

В Україні загинув латвійський доброволець Микита Таренов, який мав позивний "Латвієць", передає Delfi.  

З початку повномасштабного вторгнення Росії це вже третій латвійський доброволець, який втратив життя на українському фронті.

Інформацію про загибель Таренова підтвердило Латвійському телебаченню джерело, близьке до військовослужбовця.

Раніше повідомлялося, що минулого року в Україні загинув латвійський доброволець Едгарс Платоновс, що народився 1983 року. Він загинув 25 грудня минулого року під час бойових дій, виконуючи службові обов'язки у складі Іноземного легіону Збройних сил України. 

Восени 2023 року внаслідок атаки російських дронів неподалік міста Лиман загинув ще один доброволець — колишній військовослужбовець латвійських Збройних сил Віталій Смирнов.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies