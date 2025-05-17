«Тактика залякування не спрацювала»: Кислиця допустив, що у Стамбулі очільник делегації РФ хотів залякати його особисто

Раніше видання The Economist опублікувало інформацію, що голова російської делегації Мединський під час переговорів допустив, що хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких. Як відомо, у Кислиці на війні загинув племінник, про що дипломат публічно повідомив минулого року під час засідання Радбезу ООН.

Член делегації України на переговорах з РФ в Стамбулі, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця допустив, що очільник делегації РФ Владімір Мединський під час переговорів хотів залякати його особисто.

Про це Кислиця написав у соцмережі Х.

“Хто б не був мішенню цієї тактики «залякування» в нашій делегації – я, можливо, інші, або всі ми – це не спрацювало. Насправді це мало абсолютно протилежний ефект. Це лише зміцнює нашу рішучість зупинити зло, яке вихваляється тим, що вбиває, і рішуче налаштоване продовжувати вбивати наших громадян. Максу було 23 роки, і він назавжди залишиться молодим у нашій пам'яті”, – написав Кислиця.

Він зробив посилання на пост журналіста видання The Economist з цитатою Мединського: “Можливо, дехто з тих, хто сидить тут, за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно”.