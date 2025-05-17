«Тактика залякування не спрацювала»: Кислиця допустив, що у Стамбулі очільник делегації РФ хотів залякати його особисто

Член делегації України на переговорах з РФ в Стамбулі, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця допустив, що очільник делегації РФ Владімір Мединський під час переговорів хотів залякати його особисто.
Про це Кислиця написав у соцмережі Х.
“Хто б не був мішенню цієї тактики «залякування» в нашій делегації – я, можливо, інші, або всі ми – це не спрацювало. Насправді це мало абсолютно протилежний ефект. Це лише зміцнює нашу рішучість зупинити зло, яке вихваляється тим, що вбиває, і рішуче налаштоване продовжувати вбивати наших громадян. Максу було 23 роки, і він назавжди залишиться молодим у нашій пам'яті”, – написав Кислиця.
Він зробив посилання на пост журналіста видання The Economist з цитатою Мединського: “Можливо, дехто з тих, хто сидить тут, за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно”.
Whoever in our delegation was targeted by this “intimidation” tactics - I or possibly others, or all of us - it didn’t work. In fact it has had an absolutely opposite effect. It only strengthens our resolve to stop the evil that brags that they kill and determined to keep killing… pic.twitter.com/qJ60FiCjJG— Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) May 17, 2025