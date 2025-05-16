Макрон: Трамп має намір провести переговори з РФ найближчими годинами або днями

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про плани американського колеги щодо розмови з росіянами, передає BFMTV.

“Президент Трамп має намір (...) провести переговори з російською стороною найближчими годинами або днями, щоб з'ясувати, що сталося, і спробувати рухатися далі”, – сказав Еммануель Макрон.

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Сьогодні українська і російська делегації зустрілися вперше з весни 2022-го року. Посередником у перемовинах виступила Туреччина, хоча Росія, за даними різних медіа, вимагала, аби на зустрічі була лише Україна. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров. До складу перемовників увійшли ще 11 людей, зокрема перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця і представник ГУР міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Росія відправила на перемовини людей значно нижчого рівня. Очолив делегацію путінський помічник Володимир Мединський, також прибули заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, керівник ГУ Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін. Крім них, Москва відправила ще "експертів".

Перед тим, які дати за стіл переговорів, українська делегація провела ще дві зустрічі: з держсекретарем США і турецьким міністром закордонних справ, а також з представником США Кітом Келлогом і радниками президента Франції, канцлера Німеччини і прем'єр-міністрів Польщі та Великої Британії.

Російський головний делегат Мединський зустрівся з представником США.

Зустріч між Україною, Росією і Туреччиною почалася на годину пізніше анонсованого часу, близько 13:45. Вона тривала менше двох годин. Медіа писали суперечливі дані про її завершення: деякі про те, що вона добігла кінця, деякі – ще делегації взяли паузу. Також, за даними медіа, Росія висунула абсолютно неприйнятні вимоги для припинення вогню – аби Україна відвела війська зі своєї ж території.

За словами турецького міністра закордонних справ Хакана Фідана, Україна і Росія на нинішніх переговорах домовилися провести нову зустріч та письмово обмінятися бачення припинення вогню. Фідан, який брав участь у зустрічі як посередник, назвав сьогоднішній день важливим для світового миру.

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив, що російська делегація на переговорах висунула Україні неприйнятні ультиматуми.