Експосол США Бріджит Брінк заявила, що подала у відставку через незгоду з політикою Трампа щодо України

Бріджит Брінк пішла з посади посла Сполучених Штатів в Україні через політику Дональда Трампа щодо України.
Про це Брінк написала у колонці для видання Detroit Free Press.
«Я щойно повернулася додому до Мічигану після трьох років на найважчій посаді в моєму житті — посла США в Україні, де я підтримувала нашого демократичного союзника у боротьбі з жорстокою, неспровокованою агресією Росії», — написала експосадовиця.
Вона наголосила, що працювала у дипломатичнй службі під час правління п’ятьох президентів — як республіканців, так і демократів, — але не змогла прийняти нинішню політику Вашингтона.
«Від початку адміністрації Трампа зовнішньополітичний курс зосереджений на тиску на жертву — Україну — замість агресора — Росії. Я більше не могла добросовісно реалізовувати цю політику і вважала своїм обов’язком піти у відставку», — зазначила дипломатка.
Брінк заявила, що бачила наслідки війни на власні очі й застерегла, що поступки Росії загрожують не лише Україні, а й безпеці всіх союзників НАТО.
«Якщо ми дозволимо Путіну перекроювати кордони силою, він не зупиниться на Україні. Його мета — відновлення імперського минулого, і це становить пряму загрозу безпеці наших союзників», - вважає експосол.
Брінк підкреслила, що «коли Америка не очолює вільний світ, під загрозою опиняється власний успіх нашої нації».
- У квітні стало відомо, що Бріджит Брінк йде у відставку після все більших політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.
- Західні дипломати в Києві заявили, що Брінк була найважливішим захисником Києва на публіці та у приватному житті з перших тижнів повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
- На початку травня в Україну замість Брінк прибула тимчасова повірена в справах США Джулі Девіс, яка також є послом США на Кіпрі.