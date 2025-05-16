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Експосол США Бріджит Брінк заявила, що подала у відставку через незгоду з політикою Трампа щодо України

«Зовнішньополітичний курс зосереджений на тиску на жертву — Україну — замість агресора — Росії», - зазначила дипломатка.

Експосол США Бріджит Брінк заявила, що подала у відставку через незгоду з політикою Трампа щодо України
Бріджит Брінк
Фото: EPA/UPG

Бріджит Брінк пішла з посади посла Сполучених Штатів в Україні через політику Дональда Трампа щодо України.

Про це Брінк написала у колонці для видання Detroit Free Press.

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«Я щойно повернулася додому до Мічигану після трьох років на найважчій посаді в моєму житті — посла США в Україні, де я підтримувала нашого демократичного союзника у боротьбі з жорстокою, неспровокованою агресією Росії», — написала експосадовиця.

Вона наголосила, що працювала у дипломатичнй службі під час правління п’ятьох президентів — як республіканців, так і демократів, — але не змогла прийняти нинішню політику Вашингтона.

«Від початку адміністрації Трампа зовнішньополітичний курс зосереджений на тиску на жертву — Україну — замість агресора — Росії. Я більше не могла добросовісно реалізовувати цю політику і вважала своїм обов’язком піти у відставку», — зазначила дипломатка.

Брінк заявила, що бачила наслідки війни на власні очі й застерегла, що поступки Росії загрожують не лише Україні, а й безпеці всіх союзників НАТО.

«Якщо ми дозволимо Путіну перекроювати кордони силою, він не зупиниться на Україні. Його мета — відновлення імперського минулого, і це становить пряму загрозу безпеці наших союзників», - вважає експосол.

Брінк підкреслила, що «коли Америка не очолює вільний світ, під загрозою опиняється власний успіх нашої нації».

  • У квітні стало відомо, що Бріджит Брінк йде у відставку після все більших політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.
  • Західні дипломати в Києві заявили, що Брінк була найважливішим захисником Києва на публіці та у приватному житті з перших тижнів повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. 
  • На початку травня в Україну замість Брінк прибула тимчасова повірена в справах США Джулі Девіс, яка також є послом США на Кіпрі. 
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