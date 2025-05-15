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Франція готова виділяти на військові витрати та витрати на безпеку 5% ВВП

Безпосередньо на військові витрати можуть виділяти 3-3,5% ВВП.

Франція готова виділяти на військові витрати та витрати на безпеку 5% ВВП
Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро
Фото: EPA/UPG

Франція готова дотримуватися показника у 5% свого ВВП на військові витрати та витрати на безпеку.

Про це повідомляє Le Figaro.

“(Президент Франції Еммануель) Макрон вже заявив, що ціль у 3-3,5 відсотка є правильною, оскільки вона дозволяє нам фінансувати оборонний потенціал”, – сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у кулуарах саміту НАТО в Анталії.

Раніше Генсекретар НАТО Марк Рютте повідомив, що країни НАТО до 2032 року мають виділяти щонайменше 3,5% ВВП на військові витрати у вузькому сенсі, а також 1,5% на ширші витрати на безпеку, такі як інфраструктура. 

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Жан-Ноель Барро також припустив, що цей показник під силу Франції, яка наразі витрачає близько 2% свого ВВП на військові витрати.

“Ціль у 3,5% – це правильна сума для основних витрат на оборону. Але це супроводжується витратами, які сприятимуть підвищенню нашої обороноздатності, які не є прямими витратами на оборону, але які необхідно реалізувати, такі як кібербезпека чи військова мобільність”, - наголосив Барро.
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