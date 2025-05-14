Ватикан: перший візит Папа Римський може здійснити в Нікею

Це важливий момент для Католицької Церкви, для екуменізму.

Державний Секретар Святого Престолу Пʼєтро Паролін відповів на запитання про те, куди може відбутися перша подорож Папи Лева XIV, передає Vatican News.

“Я думаю, що в Нікею. Це важливий момент для Католицької Церкви, важливий момент для екуменізму. Планувалося, що Папа Франциск поїде. Припускаю, що Папа Лев ступить на той же шлях”, - зазначив Паролін.

Він додав, що передчасно говорити про можливий візит Папи Лева XIV в Україну у відповідь на запрошення президента Зеленського.

Державний Секретар Ватикану запевнив, що понтифік “поновлюватиме, як він це вже робив кілька разів з початку свого понтифікату, заклик до припинення війни”.