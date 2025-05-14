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Ватикан: перший візит Папа Римський може здійснити в Нікею

Це важливий момент для Католицької Церкви, для екуменізму.

Ватикан: перший візит Папа Римський може здійснити в Нікею
Папа Римський Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Державний Секретар Святого Престолу Пʼєтро Паролін відповів на запитання про те, куди може відбутися перша подорож Папи Лева XIV, передає Vatican News

“Я думаю, що в Нікею. Це важливий момент для Католицької Церкви, важливий момент для екуменізму. Планувалося, що Папа Франциск поїде. Припускаю, що Папа Лев ступить на той же шлях”, - зазначив Паролін.

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Він додав, що передчасно говорити про можливий візит Папи Лева XIV в Україну у відповідь на запрошення президента Зеленського.

Державний Секретар Ватикану запевнив, що понтифік “поновлюватиме, як він це вже робив кілька разів з початку свого понтифікату, заклик до припинення війни”.
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