Ватикан: перший візит Папа Римський може здійснити в Нікею

Державний Секретар Святого Престолу Пʼєтро Паролін відповів на запитання про те, куди може відбутися перша подорож Папи Лева XIV, передає Vatican News.
“Я думаю, що в Нікею. Це важливий момент для Католицької Церкви, важливий момент для екуменізму. Планувалося, що Папа Франциск поїде. Припускаю, що Папа Лев ступить на той же шлях”, - зазначив Паролін.
Він додав, що передчасно говорити про можливий візит Папи Лева XIV в Україну у відповідь на запрошення президента Зеленського.
Державний Секретар Ватикану запевнив, що понтифік “поновлюватиме, як він це вже робив кілька разів з початку свого понтифікату, заклик до припинення війни”.
-
Нещодавно на зустрічі з представниками Східних Католицьких Церков Папа Римський Лев XIV заявив, що Ватикан готовий надати майданчик для переговорів лідерам країн, що воюють.
-
Раніше Понтифік звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності.
- Він також повідомив, що планує відвідати Україну.