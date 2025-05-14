​Папа Лев XIV запропонував посередництво в перемовинах про припинення війн у світі

"Зброя може і повинна замовкнути, бо вона не вирішує проблеми, а лише збільшує їх".

Папа Римський Лев XIV заявив, що Ватикан готовий надати майданчик для переговорів лідерам країн, що воюють.

Про це він сказав на зустрічі з представниками Східних Католицьких Церков, зокрема - Главою УГКЦ Святославом, які в рамках Святого Року прибули до Риму з ювілейним паломництвом, передає Vatican News.

"Святий Престол відкритий надати простір для того, щоб вороги зустрілися й подивилися у вічі, щоби народам була повернена надія й повернена гідність, яку вони заслуговують, гідність миру. Народи прагнуть миру, і я, поклавши руку на серце, кажу провідникам народів: зустріньмося, ведімо діалог і переговори. Війна ніколи не є неминучою. Зброя може і повинна замовкнути, бо вона не вирішує проблеми, а лише збільшує їх; бо в історію увійде той, хто сіятиме мир, а не той, хто пожинатиме жертви; тому що інші не є насамперед ворогами, а людьми: не лиходіями, яких треба ненавидіти, а людьми, з якими потрібно розмовляти", - сказав Папа.

Він подякував Богові за всіх тих, хто "в тиші, молитві й самопожертві плетуть історію миру", а також за тих християн, які попри труднощі та загрози, залишаються на своїй землі.

"Християнам повинна бути дана можливість, не лише на словах, залишатися на своїх землях, з усіма правами, необхідними для безпечного життя", - наголосив Папа.