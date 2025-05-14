Суд ЄС анулював відмову Єврокомісії надати журналістам листування фон дер Ляєн із керівником Pfizer

Суд ЄС анулював рішення Єврокомісії про відмову надання журналістам видання New York Times повідомлень між президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн та керівником фармацевтичної компанії Pfizer Альбертом Бурлою під час пандемії ковіду.

Про це пишуть The Guardian та Reuters.

У листопаді 2022 року журналістам The New York Times відмовили у доступі до листування із 1 січня 2021 року по 11 травня 2022 року, яке мало би прояснити багатомільярдну угоду щодо закупівлі вакцин.

Комісія відхилила запит, заявивши, що фон дер Ляєн не зберігала ці повідомлення і що вони не кваліфікуються як документи ЄС, що підлягають запитам щодо свободи інформації згідно з правилами прозорості.

Однак суд скасував це рішення та заявив, що своєю відмовою комісія не дотрималася закону ЄС про доступ до документів і "не надала правдоподібного пояснення для обґрунтування відсутності запитуваних документів".

Європейська комісія заявила, що "уважно вивчить рішення Генерального суду", перш ніж приймати рішення щодо своїх наступних кроків. Також Єврокомісія ще може подати апеляцію.

У січні 2023 року газета The New York Times та тодішня голова її брюссельського бюро Матіна Стевіс-Гріднефф оскаржили рішення комісії не публікувати текстові повідомлення.

Газета повідомила про існування листування між фон дер Ляєн та головни Альбертом Бурлою. Тоді писали, що "особиста дипломатія" фон дер Ляєн дозволила отримати 1,8 млрд доз вакцини Pfizer/BioNTech у той момент, коли ЄС відставав від Великої Британії та Ізраїлю за кількістю щеплень. Пізніше комісію критикували за те, що вона переплатила за вакцини, після того, як з'ясувалося, що Pfizer підвищив ціни до 19,50 євро за дозу порівняно з 15,50 євро.

Журналіст-розслідувач Александр Фанта у травні 2021 року звернувся до комісії з проханням оприлюднити текстові повідомлення відповідно до правил ЄС про свободу інформації. Після того, як комісія відмовила, він звернувся до Європейського омбудсмена, який визнав комісію винною у неналежному управлінні.

Цей журналіст стверджує, що листи фон дер Ляєн, можуть "допомоћи відповісти на питання, чому ЄС став найбільшим клієнтом Pfizer, але... заплатив набагато вищу ціну".

Комісія стверджувала, що текстові повідомлення були надіслані лише для координації зустрічей, але її юристи визнали, що не бачили цих повідомлень і не можуть сказати, чи вони досі існують.