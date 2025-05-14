BBC: напередодні виборів у Польщі почали зростати антиукраїнські переслідування

Десятки українців, які виїхали до Польщі, поскаржилися на "антиукраїнські настрої", з якими стикнулися протягом останніх місяців, повідомляє BBC. Зокрема, Світлана (ім'я змінене), чия дитина розповіла їй, що якийсь хлопчик у школі сказав їй "повертатися до України", після чого її стали ображати старшокласники.

Інші українці розповідали про негативне ставлення від людей у громадському транспорті, булінг у школі та ксенофобію в соцмережах. Усе це – на тлі поляризованої передвиборчої кампанії.

"Дівчата зі старшого класу почали скаржитися на те, що вона говорить українською. Поїм вони вдали, що падають на землю і кричали: «Ракета! Лягай!». І сміялися. Вона прийшла в сльозах", – розповіла Світлана.

Жінка показала журналістам листування зі співробітниками школи, в якому вона поскаржилася на образи її доньки. Вона також розповіла, що помітила зміну ставлення до українців і в інших місцях: на роботі багато поляків говорили, що українці, які приїхали, погано поводяться.

Голова варшавської організації Stand with Ukraine Наталія розповіла, що на початку повномасштабного вторгнення люди щодня дзвонили і запитували, як вони можуть допомогти. Вони надавали допомогу житлом і їжею. Три роки потому Наталія вірить, що більшість поляків продовжує підтримувати Україну. Але не всі, і її організація констатує підвищення онлайн-переслідування українців, що почалось декілька місяців тому. А потім ксенофобія стала поширюватися і в реальному житті, зокрема проти працівників готелів і магазинів, в яких розпізнали українську вимову.

Згідно з опитуванням CBOS Centre у березні цього року, суспільна думка поляків відносно українців погіршується. Близько 50 % підтримують українських біженців – на сім відсотків менше, ніж чотирма місяцями раніше. Два роки тому цей показник становив 81 %.

Тема України стала однією з центральних в польській передвиборчій кампанії. Правий популіст Славомір Ментцен виступає проти підтримки України і за – "угоду" з Путіним. Консеватор Кароль Навроцький – проти підтримки біженців і вступу України до НАТО, але за те, щоб допомагати їй у війні. Рафаль Тшасковський з коаліції голови уряду Дональда Туска є найбільш проукраїнським кандидатом, але і він вбачає необхідність скоротити допомогу.

Антиукраїнські наративи у соцмережах беруть початок з російських каналів у Telegram, розповів керівник НГО, яка моніторить дезінформацію, Міхаль Марек.

"Ця інформація починається в російськомовних Telegram-каналах, а після цього ми бачимо ті ж фотографії та той самий текст, просто перекладений Google Translate. І вони просувають у польську інфосферу", – сказав він.

Марек безпосередньо пов’язує таку дезінформацію зі зростанням антиукраїнських настроїв у Польщі та каже, що дедалі більше поляків потрапляють під вплив пропаганди.