Поляки завершили блокування пункту пропуску “Дорогуськ”

Свої дії протестувальники припинили о 22.30 за київським часом.

Польські учасники акції припинили блокування пункту пропуску “Дорогуськ”.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ з посиланням на представників Прикордонної варти Польщі.

Свої дії протестувальники, які перешкоджали руху вантажних транспортних засобів, припинили о 22”30 за київським часом.

В ДПСУ запевнили, що на даний час оформлення вантажних автомобілів як в бік України, так і в бік Польщі по напрямку пункту пропуску “Ягодин – Дорогуськ” поновлено у звичайному режимі.

13 травня заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко зустрівся із керівником посольства Польщі Пйотром Лукасєвічем через блокування руху вантажного транспорту польськими протестувальниками поблизу пункту пропуску «Дорогуськ».

Українська сторона закликала польську вжити вичерпних заходів для недопущення подальшого блокування транспортних шляхів між двома країнами.

У Держприкордонслужбі України вважають дивним невдоволення польських перевізників електронною чергою на кордоні.