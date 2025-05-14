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Поляки завершили блокування пункту пропуску “Дорогуськ”

Свої дії протестувальники припинили о 22.30 за київським часом.

Польські учасники акції припинили блокування пункту пропуску “Дорогуськ”.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ з посиланням на представників Прикордонної варти Польщі. 

Свої дії протестувальники, які перешкоджали руху вантажних транспортних засобів, припинили о 22”30 за київським часом.

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В ДПСУ запевнили, що на даний час оформлення вантажних автомобілів як в бік України, так і в бік Польщі по напрямку пункту пропуску “Ягодин – Дорогуськ” поновлено у звичайному режимі.

  • 13 травня заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко зустрівся із керівником посольства Польщі Пйотром Лукасєвічем через блокування руху вантажного транспорту польськими протестувальниками поблизу пункту пропуску «Дорогуськ».

  • Українська сторона закликала польську вжити вичерпних заходів для недопущення подальшого блокування транспортних шляхів між двома країнами.

У Держприкордонслужбі України вважають дивним невдоволення польських перевізників електронною чергою на кордоні.
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