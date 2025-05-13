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Reuters: спецпосланці Трампа Віткофф і Келлог вирушать до Туреччини на переговори між Україною та РФ

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто чекатиме Путіна в Стамбулі 15 травня. Втім наразі невідомо, чи відбудуться переговори на найвищому рівні. 

Reuters: спецпосланці Трампа Віткофф і Келлог вирушать до Туреччини на переговори між Україною та РФ
Віткофф
Фото: EPA/UPG

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Кіт Келлогг вирушать до Туреччини для переговорів між Росією та Україною, передає Reuters із посиланням на джерела. 

“Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Кіт Келлогг вирушать до Стамбула для можливих переговорів у четвер щодо того, як припинити війну Росії в Україні, повідомили у вівторок три джерела, знайомі з планами”, – написало агентство.

  • В ніч на 11 травня Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня, в Стамбулі. Після цього Трамп написав, що Україна повинна негайно погодитися на пропозицію Путіна. Президент США зазначив, що принаймні сторони зможуть визначити, чи можлива угода. А якщо ні, то європейські лідери і США "знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно".
  • Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто чекатиме Путіна в Стамбулі 15 травня. Втім наразі невідомо, чи відбудуться переговори на найвищому рівні.
  • Як відомо, в минулу суботу вдень лідери країн "коаліції охочих" перед засіданням у Києві опублікували спільне звернення, в якому закликали до 30-денного припинення вогню
  • А після зустрічі "коаліції охочих" у Києві всі п'ять лідерів – Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер і Дональд Туск - провели телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом, присвячену мирним зусиллям. За результатами засідання і розмови вони закликали почати це припинення вогню з 12 травня, інакше – розширять санкції. Дональд Трамп підтримав цей план, але після заяви Путіна наполіг на зустрічі України та РФ у Туреччині 15 травня. 
  • Зазначимо, що в день переговорів у Туреччині, 15 травня, також буде знаходитися держсекретар США Марко Рубіо, який перебуватиме в Анталії. Трамп також не виключив свій візит до Туреччини. Слід зауважити, що 13 травня Трамп почав турне на Ближньому Сході.
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