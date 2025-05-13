Reuters: спецпосланці Трампа Віткофф і Келлог вирушать до Туреччини на переговори між Україною та РФ

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто чекатиме Путіна в Стамбулі 15 травня. Втім наразі невідомо, чи відбудуться переговори на найвищому рівні.

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Кіт Келлогг вирушать до Туреччини для переговорів між Росією та Україною, передає Reuters із посиланням на джерела.

“Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Кіт Келлогг вирушать до Стамбула для можливих переговорів у четвер щодо того, як припинити війну Росії в Україні, повідомили у вівторок три джерела, знайомі з планами”, – написало агентство.