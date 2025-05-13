У Каннах відбувся показ присвяченого українському президенту фільму – Zelensky

У Франції в день відкриття 77-го Каннського кінофестивалю відбувся перший показ фільму Zelensky (режисери Ів Жьолан, Ліза Вапне, Аріан Шмен) у рамках спеціального Дня України.

Захід відкрили генеральний делегат фестивалю Тьєрі Фремо, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко та команда фільму. Про це повідомили у Посольстві України у Франції.

"Це виняткова й унікальна подія солідарності з Україною на Каннському фестивалі. І що символічно – саме в день відкриття. Для нас важливо бути присутніми на цій світовій сцені. Адже ми тримаємось завдяки українському духу, духу спротиву. І нам важливо відчувати, що ми не одні у боротьбі з глобальним злом", – прокоментував Посол.

Фото: Посольство України у Франції в Facebook Показ фільму про Володимира Зеленського в Каннах

Фото: Посольство України у Франції в Facebook

На сьогодні в межах Дня України заплановані ще два покази фільмів: "Notre Guerre/Наша війна" Бернара-Анрі Леві та Марка Русселя та “2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова.

Zelensky – це документальна стрічка про шлях нинішнього очільника держави від актора до президента.

"Володимир Зеленський народився 1978 року в Кривому Розі, великому центрі сталеливарної та гірничодобувної промисловості в російськомовному східно-центральному регіоні України. Вихований атеїстом, як і мало бути на той час, український президент був перш за все радянським хлопчиком. Коли йому було 13 років, СРСР розпався. Його значною мірою неполітизована юність пройшла вслід за надіями та хаосом незалежної України, де процвітали злочинність та бідність, а майбутні олігархи привласнювали собі ресурси країни. За його переважно деполітизованою юністю послідувала надія та хаос незалежної України, де процвітали кримінал та бідність у той час, як майбутні олігархи захоплювали долі в ресурсах країни. Будуючи двори на імпровізованих сценах, маленька група друзів, хлопців і дівчат, вправлялася в стендап-ап комедії та співах. Беззаперечний лідер, Володимир Зеленський, вивчав право, аби заспокоїти свого батька, але витрачав більшість своєї гіперактивності на написання і втілення шоу", – йдеться про фільм на сайті фестивалю.