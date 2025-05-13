Подоляк: Зеленський у Туреччині не говоритиме ні з ким, окрім Путіна

Лише одна людина в Росії насправді може ухвалювати рішення, переговори на інших рівнях будуть черговим затягуванням процесу.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, Володимир Зеленський у Туреччині не буде зустрічатися ні з ким іншим, окрім російського очільника Путіна. Про це він сказав у ефірі ютуб-каналу російського журналіста The Breakfast Show.

Президент не може зустрічатися ні з ким іншим за умовами формату. Статус помічника Путіна Володимира Мединського, якого Кремль може відправити в Стамбул, взагалі "не зовсім зрозумілий", сказав Подоляк.

"Навряд людина є достатньою для того, щоб обговорювати фундаментальні запитання. Ми, і не лише ми, розуміємо конструкцію влади Росії і ясно, що навіть не Лавров, не те що Мединський, і Мішустін, наприклад, навряд уповноважені приймати ті чи інші рішення", – сказав він.

Подоляк вважає, що ухвалити рішення про зупинення чи продовження війни може тільки Путін і, можливо, невеликий відсоток його оточення.

На запитання про те, чи відправить Україна до Туреччини представників нижчого рівня, Подоляк сказав, що це може бути лише формальною присутністю. Лише одна людина в Україні може ухвалювати рішення такого рівня – і це президент. Сенсу в перемовинах нижчого рівня немає. Будь-який представник Росії, окрім Путіна, просто зачитає формальний черговий ультиматум, як було на переговорах 2022 року. Така зустріч буде лише технічною і допоможе затягнути час, вважає радник голови ОП.

Спроба припинення вогню і зустріч у Стамбулі

До України приїхали лідери країн "коаліції охочих": французький президент Еммануель Макрон, польський прем'єр-міністр Дональд Туск, голова уряду Великої Британії Кір Стармер та німецький канцлер Фрідріх Мерц. За результатами зустрічі з українським президентом і спільного дзвінка Дональду Трампу вони висунули Росії вимогу повністю припинити вогонь із 12 травня, понеділка, інакше вони запустять в роботу новий санкційний пакет. Не лише європейський, а й американський, який був підготовлений сенатором Ліндсі Гремом.

Замість того, щоб погодитися на пропозицію, російський очільник серед ночі оголосив, що пропонує Україні провести 15 травня перемовини у Стамбулі.

Українська позиція полягала в тому, що спочатку – припинення вогню, а вже потім – зустріч. Це підтримали і європейці. Але не Трамп, який опублікував допис з вимогою до України негайно погодитися на зустріч із Росією.

Відповідь не забарилася: того ж вечора Володимир Зеленський оголосив, що 15 числа буде чекати в Туреччині особисто на Володимира Путіна. Кремль дотепер уникає відповіді, чи Путін поїде.

Учора увечері Зеленський сказав, що очікує в Туреччині не лише на Путіна. Він сказав, що всім дуже хотілося би побачити там і Трампа.