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ГУР показало роботу модернізованого ЗРК С-200, яким уразили російський Ту-22 М3

Ці ЗРК почали розробляти в СРСР 60 років тому, пізніше С-200 пройшов кілька модернізацій. 

ГУР показало роботу модернізованого ЗРК С-200, яким уразили російський Ту-22 М3
Пуск ЗРК С-200 (архівне фото)
Фото: defence-ua.com

ГУР Міноборони показало кадри ураження ворожих сил модернізованим ракетним комплексом С-200. На опублікованих кадрах видно підготовку ракети та момент запуску. 

Окрім ракетного комплексу, у новому відео від ГУР показали сучасні безпілотні літальні апарати та наслідки ураження російської бази "Енгельс", шляхопроводів та нафтових баз. 

Як відомо, в квітні українські військові вразили російський бомбардувальник Ту-22 М3. Це стало першим успішним знищенням стратегічного бомбардувальника у повітрі під час бойового вильоту за весь час російської війни проти України. 

Тоді розвідка офіційно не називала тип озброєння, яким вдарила по літаку, але повідомила, що це ті ж засоби, які раніше вразили літак далекого радіолокаціно виявлення та управління А-50. Тоді українські ЗМІ із посиланням на джерела в ГУР МО повідомили, що російський літак А-50 збили з радянського ЗРК С-200. Ці ЗРК почали розробляти в СРСР 60 років тому, пізніше С-200 пройшов кілька модернізацій. 

Більше про це читайте в матеріалі "С-200 проти російських «стратегів»".
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