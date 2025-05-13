Ці ЗРК почали розробляти в СРСР 60 років тому, пізніше С-200 пройшов кілька модернізацій.

ГУР Міноборони показало кадри ураження ворожих сил модернізованим ракетним комплексом С-200. На опублікованих кадрах видно підготовку ракети та момент запуску.

Окрім ракетного комплексу, у новому відео від ГУР показали сучасні безпілотні літальні апарати та наслідки ураження російської бази "Енгельс", шляхопроводів та нафтових баз.

Як відомо, в квітні українські військові вразили російський бомбардувальник Ту-22 М3. Це стало першим успішним знищенням стратегічного бомбардувальника у повітрі під час бойового вильоту за весь час російської війни проти України.

Тоді розвідка офіційно не називала тип озброєння, яким вдарила по літаку, але повідомила, що це ті ж засоби, які раніше вразили літак далекого радіолокаціно виявлення та управління А-50. Тоді українські ЗМІ із посиланням на джерела в ГУР МО повідомили, що російський літак А-50 збили з радянського ЗРК С-200. Ці ЗРК почали розробляти в СРСР 60 років тому, пізніше С-200 пройшов кілька модернізацій.

Більше про це читайте в матеріалі "С-200 проти російських «стратегів»".