Головне за понеділок, 12 травня: понад 130 боєзіткнень, протест польських перевізників, висновок у справі щодо збиття рейсу MH17

Бойові дії на Донеччині, 133 бойових зіткнення, ворожі обстріли, зустріч європейських міністрів у Лондоні, публікації LB.ua у шорт-листі конкурсу "Честь професії 2025". Яким запам’ятається 1174-й день повномасштабної війни.

Росія повністю ігнорує вимогу повного припинення вогню та продовжує атаки, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на зустрічі з іншими європейськими міністрами у Лондоні.

"Я поділився найактуальнішою інформацією про реальну ситуацію на передовій, яку отримав безпосередньо від Головнокомандувача Сирського перед зустріччю. Росіяни ігнорують пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Вони продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту. Москва втрачає ще одну можливість покласти край вбивствам. Це ще раз демонструє, що єдина мета Росії – продовжувати війну", – розповів міністр.

Очільник українського МЗС додав, що відповіді про те, чи приїде Путін до Туреччини на зустріч з українським президентом, досі немає.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 12 травня відбулося 133 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку відбулось півсотні боєзіткнень. Активні бойові дії точились і на Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 12 травня – в новині.

В ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію щодо захоплення росіянами села Котлярівка на межі з Дніпропетровщиною.

У селищі тривають бої.

Більше інформації – в новині.

Рух вантажівок через пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ” обмежено через акцію протесту польських перевізників, повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

У ДПСУ уточнили, що пропускатимуться один вантажний автомобіль на годину на в'їзд та один на виїзд.

Водночас автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, слідуватимуть безперешкодно.

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) дійшла висновку, що Російська Федерація несе відповідальність за збиття рейсу MH17. Таким чином РФ порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція), повідомила пресслужба МЗС Нідерландів.

Рада ICAO винесла це рішення у справі, порушеній у 2022 році Нідерландами та Австралією проти РФ щодо збиття 17 липня 2014 року рейсу MH17.

Це рішення було ухвалено шляхом голосування серед членів Ради ICAO, і переважна більшість членів Ради проголосувала за позицію Нідерландів та Австралії.

Докладніше – в новині.

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову із новообраним Папою Римським Левом XIV і запросив його до України.

"Це була наша перша розмова, але вже дуже тепла та справді предметна. Подякував за підтримку України та всіх наших людей. Дуже цінуємо слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених", – написав глава України у телеграмі.

Він зазначив, що із Папою говорив про тисячі депортованих Росією українських дітей і Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому.

Докладніше – в новині.

На своїй першій пресконференції Папа Римський Лев XIV закликав відпустити ув'язнених журналістів, передає The Times. Звернення до журналістів відбулося в Ватикані, у залі аудієнцій Павла VI.

Понтифік сказав, що церква бачить мужність у тих, хто захищає гідність, справедливість та право людей бути поінформованими, бо лише поінформовані люди можуть робити вільний вибір. Він наголосив на важливості свободи слова і преси. "Страждання цих ув’язнених журналістів кидають виклик совісті народів та міжнародної спільноти, закликаючи всіх нас оберігати дорогоцінний дар свободи слова та преси", – сказав Лев XIV.

Два матеріали LB.ua потрапили у шорт-лист конкурсу "Честь професії 2025".

"Війна на каналі. Репортаж із Часового Яру" Інни Варениці з фото Зоряни Стельмах - у номінації "Найкращий воєнний репортаж", ще один матеріал Інни Варениці "Між професійним та особистим" - у спеціальних номінаціях.

Минулого року авторка LB.ua Іванна Скиба-Якубова стала переможницею у спецномінації конкурсу “Честь професії” за матеріал: "Мовчати, аби потім змогти говорити".

У 2021 році журналістки LB.ua Анастасія Іванців та Оксана Расулова перемогли в двох номінаціях 12-го конкурсу професійної журналістики "Честь Професії".

Шорт-лист конкурсу "Честь професії 2025" повністю – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!