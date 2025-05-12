Сибіга: Росія повністю ігнорує вимогу припинення вогню і атакує по всьому фронту

Росія повністю ігнорує вимогу повного припинення вогню та продовжує атаки, сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга на зустрічі з іншими європейськими міністрами у Лондоні. Про це йдеться у дописі МЗС України та матеріалі The Guardian.

Сибіга сказав, що ключовими темами сьогоднішньої зустрічі були мирні зусилля та спільна робота зі Сполученими Штатами. Узгодили стратегії дій цього тижня, який буде вирішальним для миру та відповідальності.

"Я поділився найактуальнішою інформацією про реальну ситуацію на передовій, яку отримав безпосередньо від Головнокомандувача Сирського перед зустріччю. Росіяни ігнорують пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Вони продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту. Москва втрачає ще одну можливість покласти край вбивствам. Це ще раз демонструє, що єдина мета Росії – продовжувати війну", – сказав міністр.

Міністр додав, що відповіді про те, чи приїде Путін до Туреччини на зустріч з українським президентом, досі немає.

Сибіга додав, що на саміті в Лондоні йшлося про нові санкції проти банківського і енергетичного секторів росіян.

Припинення вогню з 12 травня

Вимогу безумовного повного припинення вогню лідери країн коаліції охочих висунули ще 10 травня. Під час візиту до Києва німецький канцлер Фрідріх Мерц, французький президент Еммануель Макрон, британський прем'єр-міністр Кір Стармер і голова уряду Польщі Дональд Туск у координації з американським президентом Дональдом Трампом заявили, що з 12 травня Росія повинна погодитися повністю припинити вогонь терміном на 30 діб. В інакшому випадку вона отримає нові санкції.

Москва відповіді на пропозицію не надала. Натомість російський керманич Путін у ніч на неділю заявив, що Росія хоче прямих переговорів із Україною в Туреччині 15 травня.

Україна відповіла, що спершу повинно бути припинення вогню як демонстрація готовності Росії до миру, а вже потім – переговори. Але американський президент Дональд Трамп сказав, що Київ має негайно погодитися на зустріч, яку запропонував Путін. Після цього український президент Володимир Зеленський сказав, що чекатиме на Путіна у Туреччині особисто. Але Україна все ще очікує на припинення вогню.

В уряді Німеччини сьогодні сказали, що для згоди на безумовне припинення вогню Росія має часу до кінця 12 травня. Інакше почнуть роботу над новими санкціями.