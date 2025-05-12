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Уряд Німеччини: Росія до кінця доби має повністю припинити вогонь

Інакше робота над новими санкціями розпочнеться. 

Уряд Німеччини: Росія до кінця доби має повністю припинити вогонь
Степан Корнеліус
Фото: bundesreigierung

Росія до кінця доби 12 травня повинна погодитися на безумовне і повне припинення вогню, інакше проти неї почнуть готувати нові санкції. Про це сказав речник уряду Стефан Корнеліус, пише The Guardian з посиланням на інформацію агентства AFP. 

Якщо Росія не погодиться на вимоги, то санаційну "підготовку запустять у дію". Деталей Корнеліус не навів. 

Припинення вогню з 12 травня 

Вимогу безумовного повного припинення вогню лідери країн коаліції охочих висунули ще 10 травня. Під час візиту до Києва німецький канцлер Фрідріх Мерц, французький президент Еммануель Макрон, британський прем'єр-міністр Кір Стармер і голова уряду Польщі Дональд Туск у координації з американським президентом Дональдом Трампом заявили, що з 12 травня Росія повинна погодитися повністю припинити вогонь терміном на 30 діб. В інакшому випадку вона отримає нові санкції. 

Москва відповіді на пропозицію не надала. Натомість російський керманич Путін у ніч на неділю заявив, що Росія хоче прямих переговорів із Україною в Туреччині 15 травня.

Україна відповіла, що спершу повинно бути припинення вогню як демонстрація готовності Росії до миру, а вже потім – переговори. Але американський президент Дональд Трамп сказав, що Київ має негайно погодитися на зустріч, яку запропонував Путін. Після цього український президент Володимир Зеленський сказав, що чекатиме на Путіна у Туреччині особисто. Але Україна все ще очікує на припинення вогню. 
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