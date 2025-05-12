У Польщі затримали трьох осіб, які порушили санкції, введені проти Білорусі та Росії

У Польщі затримали трьох осіб, підозрюваних у імпорті дерев'яної продукції з Білорусі та Росії, що порушує санкції, запроваджені Європейським Союзом.
Як повідомили у пресслужбі польського уряду, затриманим пред'явили звинувачення та відправили до в'язниці на 3 місяці.
Встановили, що одна з польських компаній імпортує білоруську березову фанеру через компанії з Казахстану, порушуючи таким чином санкції, накладені на Білорусь та Росію.
Провели обшуки за місцями проживання підозрюваних, у їхніх офісах та складах у Мазовецькому, Великопольському та Підляському воєводствах. Вилучили, серед іншого, бухгалтерську документацію, електронне обладнання та фанеру, що знаходилися на складах.
Також взяли зразки товарів для лабораторних досліджень.
Затриманих звинувачують у митному шахрайстві та скоєнні злочину, пов'язаного з порушенням санкцій.
Усіх їх засудили до 3 місяців позбавлення волі. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років та штраф.
- Польський уряд фактично призупинив право претендувати на притулок для людей, які незаконно перетинають польсько-білоруський кордон.