Єлисейський палац відповів на російський фейк про "білий порошок" у поїзді з Макроном

Єлисейський палац опублікував відповідь на російський фейк про "білий порошок" на столі поруч із президентом Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем. Світлину зробили на шляху лідерів до України на саміт "коаліції охочих".

У дописі в X Єлисейський палац опублікував збільшену версію фото, на якому росіяни "роздивилася" наркотики, і підписав: "Це – серветка. Для очищення носа". Також опублікували фото лідерів країн із підписом: "Це – європейська єдність. Для побудови миру".

"Коли європейська єдність стає незручною, дезінформація заходить настільки далеко, що робить просту серветку схожою на наркотики. Ці фейкові новини поширюють вороги Франції, як закордоном, так і вдома", – йдеться у повідомленні.