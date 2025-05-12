Єлисейський палац відповів на російський фейк про "білий порошок" у поїзді з Макроном

Єлисейський палац опублікував відповідь на російський фейк про "білий порошок" на столі поруч із президентом Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем. Світлину зробили на шляху лідерів до України на саміт "коаліції охочих".
У дописі в X Єлисейський палац опублікував збільшену версію фото, на якому росіяни "роздивилася" наркотики, і підписав: "Це – серветка. Для очищення носа". Також опублікували фото лідерів країн із підписом: "Це – європейська єдність. Для побудови миру".
"Коли європейська єдність стає незручною, дезінформація заходить настільки далеко, що робить просту серветку схожою на наркотики. Ці фейкові новини поширюють вороги Франції, як закордоном, так і вдома", – йдеться у повідомленні.
When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.— Élysée (@Elysee) May 11, 2025
This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr