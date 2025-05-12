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Єлисейський палац відповів на російський фейк про "білий порошок" у поїзді з Макроном

"Наркотики" виявилися серветкою. 

Єлисейський палац відповів на російський фейк про "білий порошок" у поїзді з Макроном
Єлисейський палац відповів на фейк
Фото: Élysée у X

Єлисейський палац опублікував відповідь на російський фейк про "білий порошок" на столі поруч із президентом Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем. Світлину зробили на шляху лідерів до України на саміт "коаліції охочих".

У дописі в X Єлисейський палац опублікував збільшену версію фото, на якому росіяни "роздивилася" наркотики, і підписав: "Це – серветка. Для очищення носа". Також опублікували фото лідерів країн із підписом: "Це – європейська єдність. Для побудови миру". 

"Коли європейська єдність стає незручною, дезінформація заходить настільки далеко, що робить просту серветку схожою на наркотики. Ці фейкові новини поширюють вороги Франції, як закордоном, так і вдома", – йдеться у повідомленні. 
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