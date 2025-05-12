Трамп анонсував указ, що знизить вартість рецептурних ліків для США і підвищить – для інших країн

За його словами, ціна на фармацевтичні препарати, що відпускаються за рецептом, впаде від 30 до 80 %.

Американський президент Дональд Трамп анонсував на сьогодні підписання указу, що знизить ціни на рецептурні ліки. Відповідне повідомлення він опублікував у власній соцмережі Truth Social, де веде більшість публічної комунікації. Текст допису наводить УП.

Трамп висловив здивування тим, що громадяни Сполучених Штатів платили більше за тій самі препарати, вироблені тими ж компаніями, ніж громадяни в інших країнах. Новий указ, за словами президента Трампа, знизить вартість ліків для Штатів і підвищить – для решти світу.

"Ми збираємося робити правильну річ, те, за що демократи боролися багато років. Тому я радий оголосити, що завтра вранці у Білому домі о 9:00 ранку я підпишу один із найважливіших указів в історії нашої країни. Ціни на рецептурні ліки та фармацевтичні препарати будуть ЗНИЖЕНІ майже миттєво на 30–80%", – сказав він.

Зростання цін для споживачів в інших країнах, за словами Трампа, потрібно для вирівнювання глобального фармацевтичного ринку.