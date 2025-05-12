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Келлог: президент Трамп був послідовно чітким. Убивства повинні зупинити – зараз

Американський спецпредставник прокоментував допис свого президента, в якому той вимагав від України зустрічі з Росією. 

Келлог: президент Трамп був послідовно чітким. Убивства повинні зупинити – зараз
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог наголосив, що убивства на російській війні проти України повинні припинитися негайно. Так він прокоментував допис свого президента Дональда Трампа з вимогою до України погодитися на зустріч, запропоновану Владіміром Путіним на 15 травня в Туреччині. 

Трамп писав, що "президент Росії Путін не хоче угоди про припинення вогню з Україною, але натомість хоче зустрітися у четвер у Туреччині, щоб обговорити можливий кінець кривавої бані. Україна повинна погодитися на це, НЕГАЙНО". 

Келлог опублікував скріншот цього допису і написав: "Президент Трамп був послідовно чітким. Убивства повинні зупинити – зараз". 

Учора Келлог, коментуючи заяву Путіна про готовність до зустрічі з Україною 15 числа в Туреччині, підтримав українську позицію про те, що спершу Росія повинна припинити вогонь із 12 травня, як того вимагає коаліція охочих у координації зі США. Але Трамп написав допис, в якому почав вимагати від України негайної згоди на зустріч із Росією. 

Відповідь України не забарилася: президент Володимир Зеленський чекає на Путіна 15 травня у Туреччині особисто

Путін, оголошуючи своє "запрошення" серед ночі у неділю, не озвучував, на якому рівні переговори він бачить. 
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