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Втрати російської армії за добу склали майже 1200 солдатів

Від початку вторгнення ворожа армія втратила близько 967 060 осіб. 

Втрати російської армії за добу склали майже 1200 солдатів
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 1170 російських солдатів, 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем та 3 засоби ППО. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 967 060 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 10800 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22473 (+27) од,
  • артилерійських систем – 27718 (+48) од,
  • РСЗВ – 1381 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1162 (+3) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35678 (+141),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48118 (+171) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3884 (+6).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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