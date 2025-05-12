Втрати російської армії за добу склали майже 1200 солдатів

Упродовж доби Сили оборони знищили 1170 російських солдатів, 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем та 3 засоби ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 967 060 (+1170) осіб,
- танків ‒ 10800 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22473 (+27) од,
- артилерійських систем – 27718 (+48) од,
- РСЗВ – 1381 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1162 (+3) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35678 (+141),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48118 (+171) од,
- спеціальна техніка ‒ 3884 (+6).
Дані уточнюються.