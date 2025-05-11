Названо фаворитку на посаду нового керівника розвідувальної служби Британії МІ6

Йдеться про Барбару Вудворд, посла Великої Британії в ООН, однак її призначення викликає суперечки, оскільки критики кажуть, вона занадто симпатизує Китаю і не має попереднього досвіду роботи в розвідці.

Уперше в історії секретну розвідувальну службу Британії МІ6 може очолити яка є посолка Великої Британії в ООН Барбара Вудворд. Про це пише Укрінформ з посиланням на The Times.

Як зазначає видання, керівник МІ6 Річард Мур має піти у відставку восени після п'яти років перебування на посаді. Минулого тижня відбулися співбесіди на посаду, трьома фінальними кандидатами стали жінки, двоє з яких ‒ офіцери МІ6.

Явною фавориткою на цю посаду називають Барбару Вудворд, однак її призначення викликає суперечки, оскільки критики кажуть, вона занадто симпатизує Китаю і не має попереднього досвіду роботи в розвідці в той час, коли Пекін розпочав агресивні шпигунські операції у Великій Британії. Вудворд є найстаршою жінкою в Міністерстві закордонних справ. Ті, хто підтримує Вудворд, кажуть, що її досвід роботи в Пекіні дає їй унікальну перспективу.

Імена двох інших фіналістів не можуть бути названі, оскільки вони є офіцерами розвідки, чиї особи не розголошуються. Інсайдери повідомили, що Вудворд попросили подати заявку, бо не було видатного внутрішнього кандидата на заміну Мура.

Вудворд не має розвідувальної освіти, а здобула ступінь магістра міжнародних відносин в Єльському університеті.Секретна служба, яка займається збором розвідувальної інформації за кордоном, з 1909 року мала 17 керівників-чоловіків. МІ5, служба безпеки, яка керує контррозвідувальними операціями у Великій Британії, мала двох жінок-керівників, починаючи з 1992 року.

Переможця визначить прем’єр-міністр Кір Стармер за рекомендацією експертної ради, до якої входять міністр закордонних справ Девід Ламмі та радник з питань національної безпеки Джонатан Пауелл.