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AP: Папа Римський Лев XIV у першому недільному зверненні закликав до миру в Україні

Лев XIV закликав до переговорів для досягнення справедливого миру в Україні та Газі.

AP: Папа Римський Лев XIV у першому недільному зверненні закликав до миру в Україні
Папа Римський Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Під час свого першого недільного звернення новообраний Папа Римський Лев XIV закликав до "тривалого та щирого миру" в Україні та негайного припинення бойових дій у секторі Гази.

Про це пише Associated Press.

"Я звертаюся до великих держав світу, повторюючи постійний заклик "Ніколи знову війні!", — наголосив понтифік.

Лев XIV процитував свого попередника Папу Франциска, засуджуючи кількість конфліктів, які спустошують світ, назвавши це " третьою світовою війною шматками".

"Я ношу в серці страждання люблячого українського народу", – сказав він. — Нехай буде зроблено все можливе для досягнення щирого, справедливого і тривалого миру якомога швидше".

Понтифік закликав до звільнення всіх військовополонених та повернення українських дітей до їхніх сімей, а також привітав припинення вогню між Індією та Пакистаном.
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