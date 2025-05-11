AP: Папа Римський Лев XIV у першому недільному зверненні закликав до миру в Україні

Під час свого першого недільного звернення новообраний Папа Римський Лев XIV закликав до "тривалого та щирого миру" в Україні та негайного припинення бойових дій у секторі Гази.
Про це пише Associated Press.
"Я звертаюся до великих держав світу, повторюючи постійний заклик "Ніколи знову війні!", — наголосив понтифік.
Лев XIV процитував свого попередника Папу Франциска, засуджуючи кількість конфліктів, які спустошують світ, назвавши це " третьою світовою війною шматками".
"Я ношу в серці страждання люблячого українського народу", – сказав він. — Нехай буде зроблено все можливе для досягнення щирого, справедливого і тривалого миру якомога швидше".
Понтифік закликав до звільнення всіх військовополонених та повернення українських дітей до їхніх сімей, а також привітав припинення вогню між Індією та Пакистаном.
- Напередодні в інтерв'ю перуанському виданню Semanario Expresión Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в агресії проти України, що супроводжується злочинами проти людяності і закликав РФ скласти зброю.