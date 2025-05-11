Макрон: Жодних переговорів з РФ під час бомбардування мирного населення

Переговори між Україною та РФ можливі після беззастережного припинення вогню.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що мирні переговори між Україною та РФ у Стамбулі можливі лише за погодження 30-денного припинення вогню з 12 травня.

Про це Макрон пише у мережі "Х".

Як зазначає президент Франції, під час зустрічі "коаліції охочих" у Києві лідери європейських держав під час телефонної розмови із президентом Трампом зробили чітку пропозицію: "безумовне 30-денне припинення вогню, яке починається з понеділка (12 травня, - ред)".

Президент Зеленський взяв на себе зобов'язання без жодних умов. "Тепер ми очікуємо такої ж чіткої відповіді від Росії", — каже Макрон.

"Не може бути переговорів, поки говорить зброя. Не може бути діалогу, якщо водночас цивільне населення піддається бомбардуванню", — наголошує президент Франції.

Макрон підкреслює, що припинення вогню потрібне зараз, щоб можна було розпочати переговори заради миру.

Припинення вогню між Україною та РФ