Макрон: Жодних переговорів з РФ під час бомбардування мирного населення

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що мирні переговори між Україною та РФ у Стамбулі можливі лише за погодження 30-денного припинення вогню з 12 травня.
Про це Макрон пише у мережі "Х".
Як зазначає президент Франції, під час зустрічі "коаліції охочих" у Києві лідери європейських держав під час телефонної розмови із президентом Трампом зробили чітку пропозицію: "безумовне 30-денне припинення вогню, яке починається з понеділка (12 травня, - ред)".
Президент Зеленський взяв на себе зобов'язання без жодних умов. "Тепер ми очікуємо такої ж чіткої відповіді від Росії", — каже Макрон.
"Не може бути переговорів, поки говорить зброя. Не може бути діалогу, якщо водночас цивільне населення піддається бомбардуванню", — наголошує президент Франції.
Макрон підкреслює, що припинення вогню потрібне зараз, щоб можна було розпочати переговори заради миру.
Припинення вогню між Україною та РФ
- Після зустрічі "коаліції охочих" у Києві, лідер Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, голова уряду Польщі Дональд Туск та президент України провели спільну розмову з Дональдом Трампом. Американський президент підтримує припинення вогню на 30 днів без додаткових умов.
- Зеленський заявив, що з 12 травня повинно початися повне і безумовне припинення вогню. Протягом 30 днів перемир'я триватиме робота над визначенням безпекових, політичних і гуманітарних основ миру.
- Володимир Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня в Стамбулі.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна щодо відновлення прямих перемовин про припинення вогню і заявив, що Україна готова до зустрічі.
- Ердоган після розмови із Еммануелем Макроном заявив, що погоджується на проведення переговорів між Україною та РФ 15 травня.