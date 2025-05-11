Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин, — Мін'юст

Угорська сторона перенесла заплановані на 12 травня консультації з українською делегацією. Зустріч мала стати початком регулярних переговорів.
Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
Раніше в Будапешті сторони узгодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини. Українська делегація розраховувала на перші проміжні результати вже 12 травня.
Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація.
Що передувало
- 9 травня Служба безпеки повідомила про перше в історії України затримання агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України. СБУ затримала двох агентів. Їхнім завданням був збір інформації про військову захищеність області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів.
- У МЗС Угорщини заявили, що не отримували жодної інформації від СБУ щодо затримання агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини.
- Пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про вислання двох українських дипломатів після того, як СБУ оголосила про затримання учасників угорської агентурної мережі. Він назвав розслідування українських спецслужб "черговою кампанією дискредитації" проти Угорщини й заявив, що її причиною є позиція Будапешта щодо війни.
- Згодом Україна заявила, що висилає двох угорських дипломатів.
- Також сталося відомо, що 9 травня, в самому центрі Будапешта, біля площі Ференцек-тер, угорська спецслужба TEK зупинила білий автомобіль і затримала чоловіка, якого силоміць витягли з авто та повезли в невідомому напрямку.
- Міністерство закордонних справ України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата Сергія Александрова за звинуваченням у нібито “шпигунстві”.