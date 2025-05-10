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Метте Фредеріксен взяла онлайн-участь у зустрічі "коаліції охочих"

Учасники обговорили шляхи зміцнення України у сьогоденні та майбутньому.

Метте Фредеріксен взяла онлайн-участь у зустрічі "коаліції охочих"
Глава данського уряду Метте Фредеріксен у Києві, 19 листопада 2024 року
Фото: ОПУ

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен взяла участь в онлайн-зустрічі з лідерами "коаліції охочих".

Про це ідеться у заяві Офісу прем'єр-міністра Данії.

Учасники коаліції обговорили шляхи зміцнення України у сьогоденні та майбутньому.

"Більше трьох років ми підтримуємо оборону України. Україна готова до 30-денного припинення вогню. Путін не показує жодних ознак того, що він хоче миру. Важливо, щоб зараз чинився тиск на Росію з метою встановлення тривалого і справедливого миру", — заявила Метте Фредеріксен.

  • 10 травня у Києві проходить зустріч лідерів країн "коаліції охочих" – міжнародного об'єдання, покликаного надати Україні дієві гарантії безпеки.
  • Лідери країн "коаліції охочих" напередодні засідання в Києві опублікували спільне звернення, в якому закликали до 30-денного припинення вогню. Текст від імені президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера опубліковано на сайті британського уряду. 
  • Після зустрічі "коаліції охочих" у Києві всі п'ять лідерів, Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер і Дональд Туск, провели телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом, присвячену мирним зусиллям.
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